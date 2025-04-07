Стало известно о наличии у Макрона коробки с необычным содержимым

Журналист Бомон: у Макрона есть коробка с солнцезащитными очками нелепого вида

Политический обозреватель Оливье Бомон в своей новой книге «Трагедия Елисейского дворца» рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон носит с собой коробку с несколькими парами солнцезащитных очков. Об этом пишет издание Le Parisien, опубликовавшее соответствующий отрывок из книги.

Из текста следует, что глава республики испытывает раздражение, если кто-то из находящихся рядом с ним людей начинает щуриться из-за солнечного света. В подобных ситуациях французский лидер предлагает своим гостям солнцезащитные очки, которые он хранит в специальной коробке. По словам Бомона, всего в нее помещаются около 20 пар аксессуаров.

При этом обозреватель подчеркнул, что все очки имеют довольно нелепый дизайн. Надевший их человек сразу начинает выглядеть глупо, подчеркнул он.

«Я даже задаюсь вопросом, не смешно ли ему (Макрону — «Газета.Ru») в глубине души видеть нас в них», — отметил журналист.

Также в своей книге Бомон пишет о привычке Макрона использовать парфюм в чрезмерных количествах. В «Трагедии Елисейского дворца» утверждается, что президент Франции «обливается» туалетной водой Eau Sauvage от компании Christian Dior.

Ранее французскому лидеру посоветовали ознакомиться с правилами использования одеколона.