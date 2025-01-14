Пенсионеру из России грозит пожизненное заключение в Макао за контрабанду героина

В Макао задержали россиянина за ввоз героина из Таиланда. Об этом пишет газета Macau Daily Times.

На пресс-конференции судебной полиции сообщили, что 68-летний гражданин России прибыл в Макао 9 января рейсом из Таиланда. Наркокурьер вез наркотики, спрятав их в багаже, и планировал доставить их неизвестному лицу в Гонконге. Однако мужчину засекли и стали отслеживать его передвижения с момента прибытия.

Сначала турист поселился в отеле в Центральном районе Макао и оставался там, никуда не выходя и ни с кем лично не встречаясь, до 12 января, когда он вышел из отеля и направился к паромному терминалу, намереваясь отправиться в Гонконг, расположенный на другом берегу дельты Жемчужной реки.

В этот момент его остановили правоохранители и арестовали при попытке контрабанды 5 кг героина на $7 млн. Столь ценный груз пенсионер спрятал в упаковки из-под кофе и печенья.

На допросе он признался, что согласился стать курьером за $500. Ему уже предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков, за это мужчине грозит от 30 лет до пожизненного срока.

Ранее 80-летний ирландец пытался провезти партию наркотиков в детских игрушках.