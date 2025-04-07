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В РФ прокомментировали сообщения о подготовке армии к наступлению

Шлепченко: наступление ВС РФ идет прямо сейчас
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко заявил, что наступление ВС РФ идет «прямо сейчас».

Он пояснил, что речь фактически идет о блокировании Купянска и создания предпосылок для формирования плацдарма южнее населенного пункта.

«А они говорят о том, что будет некое наступление. Так оно уже сейчас идет», — пояснил Шлепченко.

Он уточнил, что в современных боевых действиях характер наступательных операций изменился. Ключевую роль играет пехота, которая продвигается, занимает позиции и подводит резервы. Техника играет меньшую роль.

До этого сообщалось, что российские военные продвинулись почти на 10 километров вглубь Сумской области Украины.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Басовка Сумской области.

Ранее депутат Рады заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению к концу лета.

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