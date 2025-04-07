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В Европе рассказали, как Илон Маск может уничтожить ВСУ

Politico: Украине придется жить с осознанием, что Маск может отключить Starlink
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Dado Ruvic/Reuters

Если основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решит отключить свою систему спутникового интернета Starlink на Украине, никакая другая компания не сможет ее заменить. Об этом пишет Politico.

«Украине придется жить с угрозой того, что Илон Маск отключит спутниковую связь, поскольку в краткосрочной перспективе нет альтернатив, которые могли бы сравниться с системой Starlink этого технологического магната», — говорится в материале.

В публикации отмечается, что разработка SpaceX предоставляет уникальные возможности, которые не могут дать конкурирующие компании.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой системе Starlink.

В свою очередь агентство AFP сообщило, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет обсуждение с руководством Европейского союза на тему возможности развертывания дополнительных терминалов на Украине.

Ранее Илон Маск заявил, что Starlink не будет отключать терминалы на Украине.

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