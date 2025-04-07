В МИД России заявили о важности того, чтобы ВОЗ оставалась вне политики

Российская сторона считает важным, чтобы работа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оставалась вне политики и отвечала интересам всех стран-членов. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства по случаю дня основания ВОЗ. Оно опубликовано на официальном сайте министерства.

«Россия считает важным, чтобы деятельность ВОЗ оставалась деполитизированной, научно обоснованной и отвечала интересам всех государств-членов», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях новых общемировых вызовов роль организации должна возрасти. В МИД добавили, что РФ призывает все страны укреплять доверие и прозрачность в работе ВОЗ, избегать двойных стандартов и использовать потенциал организации для укрепления системы здравоохранения, реального улучшения здоровья населения планеты», — добавили в МИД.

В феврале постоянный представитель России при Отделении Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве заявил, что ВОЗ еще слишком рано списывать со счетов и хоронить, несмотря на выход США из ее состава.

Ранее США вышли из Совета ООН по правам человека.