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Ученые нашли причину загадочной массовой гибели дельфинов

FMS: массовая гибель дельфинов связана с деятельностью человека
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Depositphotos

В 2013 году в лагуне Индийской реки во Флориде, США, произошла трагедия: погибло 8% популяции дельфинов-афалин. Международная группа ученых выяснила, что причиной этого стало нарушение экосистемы, вызванное цветением фитопланктона. Работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Фитопланктон — это микроскопические водоросли, обитающие в верхнем слое воды и являющиеся основой пищевой цепи в морях и океанах. В умеренных количествах он играет важную роль в поддержании экосистемы, вырабатывая кислород и служа пищей для мелких морских организмов. Однако чрезмерный рост фитопланктона (так называемое цветение воды) может привести к катастрофическим последствиям: затенению дна, гибели морских растений и нарушению баланса всей системы.

Именно это произошло в лагуне: фитопланктон затенил морскую траву и водоросли, служащие убежищем и источником пищи для рыб — привычной добычи дельфинов. Из-за этого пострадали рыбные запасы, а дельфины оказались вынуждены менять рацион. Однако новая добыча была менее питательной, и дельфинам пришлось охотиться больше, чтобы получить ту же энергию.

«Мы связали гибель и истощение дельфинов с уменьшением потребления энергии после изменения рациона», — отметил доктор Чарльз Джейкоби из Florida Flood Hub, соавтор исследования. — «А изменения рациона — с исчезновением морской травы и водорослей, уничтоженных интенсивным и длительным цветением фитопланктона».

По данным наблюдений, 64% дельфинов в 2013 году были истощены, 5% — в крайне тяжелом состоянии, а общее число погибших составило 77 особей. Этот инцидент классифицирован как необычное массовое вымирание.

Команда исследователей провела изотопный анализ мышечной ткани дельфинов, чтобы отследить, как менялся их рацион за два десятилетия. Результаты показали, что в 2011–2013 годах дельфины стали питаться в основном морским карасем вместо более питательной рыбы — лафинга, обитающей среди морской травы. Смена рациона означала, что дельфинам пришлось бы есть на 15% больше, чтобы получать то же количество энергии. Это стало критическим на фоне общей нехватки пищи.

«Потеря ключевых мест обитания, таких как морская трава, снижает шансы на успешную охоту», — пояснила соавтор исследования Венди Ноук Дёрден из исследовательского института Hubbs-SeaWorld.

Ученые подчеркнули: цветение фитопланктона — естественная часть экосистем, но оно становится разрушительным, когда вызвано избыточным поступлением питательных веществ, спровоцированным деятельностью человека.

«Чтобы предотвратить подобные экологические катастрофы, необходимо контролировать поступление удобрений, сточных вод и других загрязнителей в водные системы», — добавил Джейкоби.

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