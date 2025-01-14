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Стало известно, где россияне будут отдыхать летом 2025 года

Pravda.Ru: 34% опрошенных россиян отдохнут в Крыму летом 2025 года
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Unsplash

Летом 2025 года большинство россиян планируют отдохнуть в Крыму, Геленджике и Сочи, а также на зарубежных курортах. Об этом говорят результаты опроса Pravda.Ru, в котором приняли участие более 52 тыс. человек.

Среди самых популярных направлений оказались Южный берег Крыма и «Крымские Мальдивы» на западе полуострова, в целом отдохнуть в Крыму планируют 34% опрошенных. 16% отдали свой голос за Геленджик и Сочи, 13% — за Анапу. Среди зарубежных направлений популярны Турция, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам (11%). Еще 5% рассматривают Дагестан, 2% — Абхазию, 1% — Грузию.

«26% опрошенных заявили, что они проводят отпуска не на море (на даче, реках, озёрах, сопках, в лесах и городах РФ), у 22% нет времени (или денег) на отдых летом-2025. Дополнительно 9% выбрали собственные, уникальные варианты отпуска летом-2025», — добавили в сообщении.

Накануне в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что около 30% туристов аннулировали путевки на отдых после отмены рейсов Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, речь идет о десятках тысяч людей, «которым испортили новогодний отдых».

Ранее стало известно, сколько российские звезды потратили на отдых в январе.

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