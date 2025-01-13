Туристы стали отказываться от поездок в Сочи из-за отмены рейсов Flydubai

Около 30% туристов аннулировали путевки на отдых после отмены рейсов Flydubai из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, речь идет о десятках тысяч людей, «которым испортили новогодний отдых». Он отметил, что отчасти ситуацию спасла поставка восьми дополнительных рейсов из Минвод в Дубай на Новый год авиакомпанией «Азимут».

Мкртчян отметил, что Flydubai уже несколько раз переносила дату возобновления полетов. В настоящее время ограничение действует до 22 января. Однако, по мнению главы туристического агентства «Розовый слон», скорее всего, срок отмены рейсов будет продлен. В то же время, из-за высокого сезона отели в текущей ситуации редко возвращают туристам деньги.

8 января стало известно, что Flydubai продлила ограничение на полеты в Сочи и Минеральные Воды до 22 января. По словам представителя компании, такое решение было принято по операционным причинам. Пассажирам посоветовали связаться с контактным центром или туристическим агентством, чтобы получить данные о возможности повторного бронирования или возврата средств за билеты.

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