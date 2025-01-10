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Стало известно, сколько российские звезды потратили на отдых в январе

«КП»: певица Лариса Долина отдохнула в санатории Кисловодска за 90 тыс. рублей
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Певица Лариса Долина провела январские праздники в санатории, потратив на отдых минимум 90 тыс. рублей. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, исполнительница провела зимние праздники в Кисловодске вместе с дочерью и внучкой. Путевка в местный санаторий премиум-класса с проживанием и процедурами стоит от 90 тыс. рублей, а перелет в обе стороны — от 10 тыс. рублей.

Также в России отдыхала певица Ольга Бузова, которая делилась с подписчиками фото с горнолыжного курорта Красная Поляна. Номер в пятизвездочном отеле там стоит от 90 тыс. рублей, а перелет — от 13 тыс. рублей. Кроме Бузовой, январские праздники в Сочи провели Стас Михайлов и Григорий Лепс.

Телеведущая Лера Кудрявцева, шоумен Александр Ревва, рэпер Баста, певица Люся Чеботина и ряд других знаменитостей улетели в январе в Дубай вместе со своими семьями. Согласно kp.ru, номер на двух человек в пятизвездочном отеле ОАЭ обошелся отечественным артистам от 300 тыс. рублей, за перелет они заплатили минимум 50 тыс. рублей.

Многие российские артисты — Анастасия Волочкова, Александр Петров, Кристина Асмус и Полина Гагарина — улетели в праздники на Мальдивы. Они заплатили порядка 900 тыс. рублей за проживание на вилле, а также отдали от 200 тыс. рублей за перелет.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с танцором по имени Марчел.

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