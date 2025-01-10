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Опубликованы снимки с последствиями пожара в Лос-Анджелесе

WP и NYT опубликовали спутниковые снимки последствий пожара в Лос-Анджелесе
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Maxar Technologies/Reuters

В сеть попали спутниковые снимки последствий пожара в Лос-Анджелесе. Их опубликовали такие крупные издания как The Washington Post и The New York Times.

На территории трех пострадавших от лесных пожаров районов города — Итон, Пасифик-Палисейдс и Херст — эвакуированы уже почти 70 тыс. человек. Большую часть пожара не удалось даже сдержать — успехи достигнуты лишь в Херсте, где распространение пламени ограничено на 10%.

Огонь особенно свирепствует на побережье от Санта-Моники до Малибу, где находятся некоторые из самых дорогих объектов недвижимости в США. От пожаров пострадали знаменитости, в том числе киноактриса и модель Пэрис Хилтон и звезды шоу «Голливудские холмы».

Сообщалось, что пожары в Лос-Анджелесе нанесли ущерб более чем в $50 млрд.

Ранее резиденция вице-президента США оказалась в зоне эвакуации из-за пожара в Лос-Анджелесе.

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