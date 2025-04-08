В Кузбассе подросток отдал мошенникам сбережения из сейфа родителей

В Новокузнецке 16-летний юноша стал жертвой аферистов и отдал им накопления родителей, которые те хранили в сейфе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

Согласно материалам дела, с подростком по телефону связалась женщина, которая представилась школьным завучем и попросила продиктовать ей поступивший пароль от «Госуслуг». Далее ему позвонил незнакомец и заявил о подозрительных финансовых операциях. Мужчина в ходе разговора убедил несовершеннолетнего собеседника открыть родительский сейф, забрать наличные и перевести их на «безопасный» счет.

Причиненный семье школьника ущерб составил более 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что челябинским полицейским удалось вернуть хозяйке драгоценности на 10 млн рублей, которые ее дочь передала мошенникам.