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Небензя заявил о недоговороспособности Киева из-за ударов ВСУ по энергообъектам РФ

Небензя: удары ВСУ по энергетике России указывают на недоговороспособность Киева
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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским энергетическим объектам свидетельствуют о недоговороспособности киевского режима. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, Россия с 18 марта не атакует энергетическую инфраструктуру Украины, при этом ВСУ «практически ежедневно» бьют по российской энергетике.

«Только с 4 по 7 апреля таких атак было 32», — уточнил Небензя.

Действия Киева лишний раз указывают на недоговороспособность украинского руководства, которое потеряло свою легитимность почти год назад, и убеждают Россию в том, что «никакие договоренности с узурпировавшей власть в Киеве кликой невозможны», подчеркнул дипломат.

26 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о желании украинских властей сорвать мирные договоренности. Полянский подчеркнул, что Киев, несмотря на действующее 30-дневное соглашение с Россией об отказе от ударов по объектам энергетики, продолжает планировать и осуществлять атаки. По мнению Полянского, таким образом Киев пытается обмануть не только ООН, но и США, а также показывает свою недоговороспособность.

2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике Украины ради достижения мира, однако Кремль видит абсолютное нежелание киевского режима идти той же дорогой.

Он отметил, что Украина продолжает систематически нарушать взятые на себя обязательства, нанося удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. Песков добавил, что Россия собирается доводить до Вашингтона тот факт, что Киев не стремится к заключению мира.

Ранее в МИД России назвали цель атак Украины на энергообъекты России.

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