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Прокуратура Праги предъявила обвинение чеху, воевавшему за ВСУ без согласия президента

Seznam Zpravy: прокуратура предъявила обвинение воевавшему на стороне ВСУ чеху
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Reuters

Прокуратура Праги предъявила обвинение гражданину Чехии, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) без предварительного разрешения президента страны Петра Павела. Об этом пишет портал Seznam Zpravy со ссылкой на госпрокурора Мартина Билы.

По данным канала, речь идет о Лукаше Пашкуляке, который поехал на Украину в марте 2022 года и вступил в ряды ВСУ. При этом он не обращался в соответствии с законодательством Чехии к президенту республики с просьбой разрешить ему это.

На Украине Пашкуляк попал в добровольческий батальон «Карпатская Сечь» под личным прозвищем Арон (на данный момент батальон входит в ВСУ).

В марте сообщалось, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс несколько лет воевал в рядах украинской армии. По данным французской газеты Le Figaro, мужчина три года провел на Украине, два с половиной из которых — «на самых кровопролитных фронтах».

В статье отмечается, что Нейт Вэнс покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента. Издание пишет, что Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта, более того — он разочарован позицией кузена по этому вопросу. По словам экс-бойца ВСУ, он мог бы рассказать вице-президенту «правду без прикрас» о ситуации на Украине. Однако брат «никогда не пытался узнать больше», с сожалением отметил Нейт.

Ранее воюющие в составе ВСУ американцы захотели прекращения огня на Украине.

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