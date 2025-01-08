Звезды шоу «Голливудские холмы» лишились дома в США: «Кошмар стал явью»

Актер Спенсер Пратт сообщил в TikTok, что его дом в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс был уничтожен в результате лесного пожара.

Пратт опубликовал ролик, как пламя охватило его поместье в Калифорнии, которое он делил со своей женой, актрисой Хайди Монтаг и сыновьями — 2-летним Райкером и 7-летним Гарнером.

Также Пратт продемонстрировал подписчикам видео с полыхающей от огня панорамой прилегающих к дому территорий.

«Кошмар стал явью», — подписал видео Пратт.

Актеры Спенсер Пратт и Хайди Монтаг стали известны после участия в американском реалити-сериале «Голливудские холмы». Шоу транслировалось с мая 2006 года по июль 2010-го.

Недавно сообщалось, что звезда фильмов «Однажды в Америке» Джеймс Вудс эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе из-за пожара. По словам актера, остальные дома на его улице не уцелели, и огонь подбирался к его поместью.

7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс.

К 8 января площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 13,44 квадратных километров.

Ранее стало известно, что в США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии актерской гильдии.