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Мужчина забил четырехлетнего мальчика кулаками и ногами в омском селе

РЕН ТВ: в Омской области мужчина забил четырехлетнего мальчика кулаками и ногами
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Shutterstock

В Омской области 33-летний мужчина жестоко избил четырехлетнего мальчика, ребенок не выжил. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Волчанка в Москаленском районе. Мужчина жестоко избил маленького ребенка кулаками и ногами по голове и телу.

В результате малолетний получил ушибы головного мозга. Травмы, полученные в результате избиения, вызвали у мальчика внутреннее кровотечение. Врачам не удалось его спасти.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и задержали злоумышленника. Отмечается, что семья, где воспитывался мальчик, ранее попала в поле зрения полиции как неблагополучная.

До этого россиянка избивала детей и отправляла видео их отцу. Малолетних изъяли из семьи и поместили в социальную палату медицинского учреждения.

Ранее свердловчанка обвинила бывшего мужа и свекровь в похищении ее трехлетней дочери.

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