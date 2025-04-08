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Метровая змея заползла в квартиру в Москве

В Москве в квартире нашли метровую змею
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Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

В Москве в квартире обнаружили змею, не принадлежащую владельцам. Об этом сообщает официальный канал Комплекса городского хозяйства города.

Метровую рептилию обнаружили в помещении, где в этот момент проходил ремонт. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного центра за несколько минут поймали змею, несмотря на то, что процесс усложнялся ремонтными работами в жилье.

«Черно-белую змею забрали в отряд, чтобы после передать представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы», – сообщается в публикации.

До этого в Москве змея уползла от своего владельца. Как рассказал сам хозяин, питон ускользнул из машины на парковке.

Несмотря на то, что рептилия неядовита и не представляет опасности для человека, жителей комплекса призвали быть внимательнее и посоветовали не трогать змею. К поискам подключились и сотрудники МВД.

Ранее в Австралии нашли очень ядовитую змею-мутанта с тремя клыками.

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