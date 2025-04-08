Олимпийский чемпион: сделал бы Хиросиму из той части Украины, где есть нацисты

Экс-биатлонист Тихонов: сделал бы Хиросиму из части Украины, где есть нацисты

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал украинского хоккейного вратаря Эдуарда Захарченко, который заявил, что желает, чтобы Александру Овечкину «оторвало ноги», передает «ВсеПроСпорт».

«Я бы из той части Украины, где есть нацисты, давно Хиросиму сделал. Весь мир бы спокойно жил. Не всю Украину, а именно нацистов. Заодно и англичанам бы задницу натер», — сказал Тихонов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в Госдуме назвали бестолковым вратаря, оскорбившего Овечкина.