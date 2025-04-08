Умер народный артист ТАССР Юрий Максимов

В возрасте 98 лет умер народный артист Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) Юрий Максимов. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).

Актер ушел из жизни 6 апреля.

«Мы приносим соболезнования родным и близким. Светлая память Юрию Александровичу. Скорбим», — говорится в сообщении.

Максимов родился 31 марта 1927 года в Казани. Он служил в Казанском ТЮЗе более 50 лет, сыграл свыше 200 ролей. Максимов являлся одним из старейших артистов, которые пережили военную труппу и различные эпохи театра.

27 марта стало известно, что скончался актер и радиоведущий Алексей Веселкин. По информации Telegram-канала Mash. 63-летний ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Артист умер в своей квартире в московском Митино поздно вечером от осложнений на фоне лейкоза. По словам блогера Сергея Стиллавина, Веселкин до последнего верил, что вылечится, и хотел вести эфиры, хотя на это даже не оставалось сил.

Ранее умер актер из сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте».