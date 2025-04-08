Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер народный артист ТАССР Юрий Максимов

Народный артист ТАССР Юрий Максимов скончался в возрасте 98 лет
close
Telegram-канал Казанский ТЮЗ (Театр Казань)

В возрасте 98 лет умер народный артист Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) Юрий Максимов. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).

Актер ушел из жизни 6 апреля.

«Мы приносим соболезнования родным и близким. Светлая память Юрию Александровичу. Скорбим», — говорится в сообщении.

Максимов родился 31 марта 1927 года в Казани. Он служил в Казанском ТЮЗе более 50 лет, сыграл свыше 200 ролей. Максимов являлся одним из старейших артистов, которые пережили военную труппу и различные эпохи театра.

27 марта стало известно, что скончался актер и радиоведущий Алексей Веселкин. По информации Telegram-канала Mash. 63-летний ведущий радио «Маяк» больше года болел раком крови. Артист умер в своей квартире в московском Митино поздно вечером от осложнений на фоне лейкоза. По словам блогера Сергея Стиллавина, Веселкин до последнего верил, что вылечится, и хотел вести эфиры, хотя на это даже не оставалось сил.

Ранее умер актер из сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами