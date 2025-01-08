Резиденция вице-президента США оказалась в зоне эвакуации из-за лесного пожара

Резиденция вице-президента США Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации, объявленной в связи с лесным пожаром в городе Лос-Анджелесе. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Журналисты рассказали, что к текущему моменту свои дома покинули около 30 тыс. человек.

«Резиденция <...> Харрис в Лос-Анджелесе теперь находится в восточной части зоны эвакуации из-за пожара в районе Пасифик-Палисейдс. <...> Вице-президент сейчас находится в Вашингтоне», — говорится в материале.

7 января газета The Wall Street Journal написала, что в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усиливается из-за ветра. На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения в районе Пасифик-Палисейдс, где находится национальный парк.

В тот момент огонь распространился на площади три квадратных километра, при этом пламя продолжило охватывать все новые территории. Комментируя ситуацию, мэр города Карен Басс назвала обстановку очень опасной.

4 января издание Daily Mail со ссылкой на исследование американского Колумбийского университета предупредило, что в 2025 году в США может произойти девятибалльное землетрясение с последующим 30-метровым цунами. Как отметили ученые, опасность представляют сегменты разлома вдоль побережья — от северной части штата Калифорния до Южной Канады.

Ранее в американском штате Аляска зафиксировали серию мощных землетрясений.