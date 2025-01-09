Пьяная мать из Кисловодска уснула, оставив девятимесячную дочь на земле

MK: в Кисловодске женщина оставила младенца на земле и уснула

В Ставропольском крае женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее дочь нашли на улице. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Кисловодске еще в апреле прошлого года, но об этом стало известно только сейчас. Мать девятимесячного ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения и заснула, не дойдя до дома.

Девочка тем временем оказалась на земле в одних пеленках. В тот момент в городе температура воздуха опустилась до +12 градусов. Ребенка обнаружили на улице и передали медикам, которые диагностировали у нее ОРВИ.

Как сообщает РЕН ТВ, в этот день мать вышла на прогулку с ребенком. После инцидента в отношении женщины возбудили дело по статье об оставлении в опасности.

До этого в Иркутской области 40-летняя бабушка избивала десятимесячного внука. Ребенку наносили удары не только руками, но и деревянной палкой.

Ранее в Воронеже мужчина получил три года колонии за издевательства над детьми.