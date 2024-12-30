В российском регионе 40-летняя бабушка избивала 10-месячного внука из-за плача

В Иркутской области возбудили дело в отношении бабушки, которая избивала внука

Управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении 40-летней бабушки, которая избивала своего 10-месячного внука из-за плача. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инциденты происходили в селе Гаханы Эхирит-Булагатского района. Женщина избивала внука кулаками и деревянной палкой. В результате ребенка доставили в медицинское учреждение со множественными травмами, в том числе переломами.

По факту произошедшего возбудили дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия, истязания в отношении несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и халатность. Женщину уже задержали. Свою вину она признала.

«В семье обвиняемой и 18-летней матери потерпевшего воспитываются еще четыре несовершеннолетних, которые в настоящее время помещены в детское отделение местной больницы», — говорится в сообщении.

12 декабря в Закаменском районе Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая истязала малолетнюю внучку. По данным следствия, обвиняемая систематически избивала ребенка. В один из дней женщина привела девочку в ванную комнату, раздела ее, принесла из кухни кастрюлю с кипятком и ошпарила им ребенка.

Ранее в Калининградской области внук жестоко избил 88-летнюю бабушку.