Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может спровоцировать начало общеевропейской войны против России. Об этом пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano (IFQ).

Журналисты обратили внимание, что в Договоре о ЕС есть статья, содержащая в себе положения о взаимной обороне. По словам авторов публикации, данный пункт имеет большее значение по сравнению с пятой статьей Устава НАТО.

В случае, если Украина присоединится к региональному содружеству до завершения вооруженного конфликта с РФ и российские войска нанесут по ней удар, страны — члены ЕС юридически станут участниками противостояния. На этом фоне обозреватели предположили, что стратегия Европейского союза заключается в превращении украинского кризиса в общеевропейский. Как считают европейские лидеры, их план — это некий компромисс, на который должна согласиться Москва.

«Предложить России Украину в составе ЕС, а не НАТО — это то же самое, что предложить диабетику кремовый торт и сказать, что он не вредный, потому что на нем нет вишенки», — подчеркивается в публикации.

9 декабря украинский лидер Владимир Зеленский признал, что у его страны в данный момент нет шансов на вступление в НАТО. Как он сказал, США и другие ключевые члены Североатлантического альянса не готовы видеть Украину в составе блока.

Ранее в ЕС оценили возможность вступления Украины в союз в 2027 году.