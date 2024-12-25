Россиянин получил три года колонии за истязание детей

В Воронеже мужчина получил три года колонии за издевательства над детьми

В Воронеже огласили приговор местному жителю, который систематически истязал четверых детей своей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с июля по август 2024 года отчим издевался над детьми своей сожительницы. Мужчина избивал четверых несовершеннолетних, оскорблял их и унижал. Он также отказывался содержать детей, пил в их присутствии и устраивал ссоры с их матерью.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее тюменская стримерша истязала своих детей, живших в антисанитарии, и получила срок.