Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сириусе введут туристический налог в 2025 году

В Сириусе начнет действовать туристический налог с 1 января 2025 года
close
Пресс-служба федеральной территории Сириус

На федеральной территории (ФТ) Сириус с 1 января 2025 года будет действовать туристический налог. Об этом сообщается на сайте ФТ.

«Он заменит курортный сбор, установленный ранее на федеральной территории в экспериментальном режиме», — говорится в сообщении.

В Сириусе напомнили, что туристический налог начисляется из налоговой базы, которая состоит из стоимости гостиничного номера. Его размер будет зависеть от цены проживания, но не ниже 100 рублей с одного номера в сутки. Максимальная ставка составит 1%, которая в течение следующих пяти лет будет подниматься до 5%.

Туристический налог с 1 января начнет действовать на территории 55 регионов России. Так, сбор будут платить туристы, отдыхающие в республике Алтай, Камчатке, Карелии и Вологодской области. Некоторые регионы введут турналог только в областном центре, например, Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, Омске, Нальчике, Пензе, Рязани, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске, Элисте.

Ранее регионам предложили менять ставку туристического налога в зависимости от сезона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами