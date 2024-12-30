В Сириусе введут туристический налог в 2025 году

В Сириусе начнет действовать туристический налог с 1 января 2025 года

На федеральной территории (ФТ) Сириус с 1 января 2025 года будет действовать туристический налог. Об этом сообщается на сайте ФТ.

«Он заменит курортный сбор, установленный ранее на федеральной территории в экспериментальном режиме», — говорится в сообщении.

В Сириусе напомнили, что туристический налог начисляется из налоговой базы, которая состоит из стоимости гостиничного номера. Его размер будет зависеть от цены проживания, но не ниже 100 рублей с одного номера в сутки. Максимальная ставка составит 1%, которая в течение следующих пяти лет будет подниматься до 5%.

Туристический налог с 1 января начнет действовать на территории 55 регионов России. Так, сбор будут платить туристы, отдыхающие в республике Алтай, Камчатке, Карелии и Вологодской области. Некоторые регионы введут турналог только в областном центре, например, Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, Омске, Нальчике, Пензе, Рязани, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске, Элисте.

Ранее регионам предложили менять ставку туристического налога в зависимости от сезона.