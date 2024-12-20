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Россиянам напомнили, где с 1 января будет действовать туристический налог

ТАСС: туристический налог с января начнет действовать в 55 регионах России
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Shutterstock

Туристический налог с 1 января начнет действовать на территории 55 регионов России. Об этом пишет ТАСС.

Так, налог на территории всего субъекта будет распространяться в республике Алтай, Камчатке, Карелии и Вологодской области. Некоторые регионы вводят турналог только в областном центре, например, Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, Омске, Нальчике, Пензе, Рязани, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске, Элисте.

Остальные регионы введут новый налог на популярных у туристов территориях.

Вырученные деньги пойдут на различные цели, отметили авторы инициативы. Например, в Новокузнецке за счет налога власти планируют сбалансировать дефицитный бюджет, а в Биробиджане, Благовещенске, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске — улучшить городскую инфраструктуру, на Алтае собираются очистить скалы от надписей и сохранить природные ресурсы.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. При этом налог является местным.

В начале недели профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев выразил мнение, что с россиян можно было бы начать взимать дополнительный налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов.

Ранее стало известно, что новые возможности заселения в российские отели появятся в 2025 году.

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