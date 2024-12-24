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Власти регионов смогут менять размер туристического налога

Регионам предложили менять ставку туристического налога в зависимости от сезона
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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Власти регионов смогут менять ставку туристического налога с учетом сезонности. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на разъясняющее письмо министерства финансов России.

Согласно письму, местные власти смогут самостоятельно решать, вводить ли налог и в каком размере. Минимальный размер сбора составит 100 рублей, а максимальный в 2025 году — 1% от стоимости проживания. При этом верхний порог ставки до 2029 года будет ежегодно увеличиваться до 5%.

Предполагается, что сезонная смена ставки туристического налога будет работать так: например, в период низкого спроса власти регионов будут взимать по налогу только 0,5%. При этом в сезоны с высоким спросом его размер будет увеличиваться до 1%. В Минфине пояснили, что подобное решение связано с природой сбора — это местный налог.

12 декабря в Минфине РФ сообщили, что туристический налог будут уплачивать организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию, но не их постояльцы. Он будет входить в стоимость номера: оплачивать его отдельно туристы не будут.

Ранее россиянам напомнили, где с 1 января будет действовать туристический налог.

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