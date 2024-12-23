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В США могут переименовать самую высокую гору Северной Америки

Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки
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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки, которая называется Денали. Об этом сообщает издание The Guardian.

В конце XIX века гору назвали в честь 25-го президента Соединенных Штатов Уильяма Мак-Кинли. В августе 2015 года Барак Обама, который тогда занимал пост президента США, переименовал гору. Она находится на Аляске в центре национального парка Денали. Высота горы составляет 6168 метров.

По словам Трампа, Мак-Кинли был великим президентом. Он заявил, что его администрация вернет горе название Мак-Кинли, потому что данный политик заслуживает этого.

22 декабря Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.

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