Трамп допустил возвращение Панамского канала во владение США

Трамп: Панамский канал может снова перейти в собственность США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов.

По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость.

«Это полное «обдирание» нашей страны должно немедленно прекратиться», — написал Трамп.

По его мнению, Панамский канал «жизненно важен» для США из-за той роли, которую он играет в экономике и национальной безопасности страны. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — отметил политик.

Он заключил, что, если моральные и юридическим принципы «этого великодушного жеста дарения» не будут соблюдаться, то США потребуют возвращения Панамского канала «полностью и без вопросов».

3 декабря Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать американским штатом, если страна не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Несколькими днями позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

Ранее в Совфеде указали на серьезную проблему для Трампа в Европе.