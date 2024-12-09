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Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США

Newsweek: Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США вместо субсидий

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Christian Hartmann/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран. Его слова передает журнал Newsweek.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млрд в год. Мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся их субсидировать, пусть они станут штатами», — сказал он.

2 декабря Трамп в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов. Избранный глава Белого дома сообщил канадскому премьеру, что сразу после вступления в должность намерен ввести пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

3 декабря Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью фото, на котором он стоит в горах Канады на фоне канадского флага.

Ранее в США предложили присоединить к Канаде несколько штатов.

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