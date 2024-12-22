В Кирове мать почти год истязала пятилетнюю дочь

В Кирове будут судить мать, которая почти год истязала пятилетнюю дочь

Жительницу Кирова обвиняют в истязании собственного ребенка, женщина систематически избивала малолетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 38-летняя кировчанка в течение 11 месяцев истязала пятилетнюю дочь. Женщина избивала и унижала ребенка, который не мог оказать ей сопротивление.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Следователям женщина призналась, что наносила дочери побои из личной неприязни. Изъят ли ребенок из семьи – неизвестно, обвиняемой в истязании может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Архангельской области школьница сбежала из дома из-за побоев матери.