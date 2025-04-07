В России ужесточат штрафы за переход ж/д путей на красный свет

Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей на красный сигнал светофора

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до 1,5 тысячи рублей за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает штрафы на переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу или переезду при запрещающем сигнале светофора. Также он подразумевает административное наказание за повреждение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта или метрополитена. Кроме того, закон вводит административную ответственность за повреждение ограждений вдоль ж/д путей.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение штрафов за некоторые нарушения ПДД. Документ вступил в силу 1 января. Сообщалось, что группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила запрос в Конституционный суд (КС) России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Ранее водителям рассказали о привычках, от которых придется отказаться в 2025 году.