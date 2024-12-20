Минюст РФ признал нежелательной деятельность американского «Храма Сатаны»

Американский The Satanic Temple («Храм сатаны») включили в список нежелательных в России неправительственных организаций (НПО). Об этом говорится в обновленном перечне министерства юстиции РФ.

«Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации... № 1640-р от 19.12.2024 ... The Satanic Temple («Сатанинский храм», «Храм сатаны»), США», — сказано в списке.

4 декабря Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации The Satanic Temple, зарегистрированной в Соединенных Штатах в 2012 году. Учредителями организации являются выпускники Гарвардского университета. «Храм Сатаны» имеет 23 отделения в разных странах мира, включая Германию и Канаду. При этом общее количество его последователей составляет более 10 млн человек.

Как заявили в Генпрокуратуре, представители The Satanic Temple занимаются занимаются продвижением оккультной идеологии, пропагандой псевдотеологических идей, оправданием насилия, а также используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. Там отметили, что их деятельность поддерживают американские государственные институты.

По данным надзорного органа, «Храм Сатаны» активно поддерживает членов различных террористических и экстремистских формирований. Более того, представители организации призывали к свержению конституционного строя в РФ и размещали в интернете информацию о сборе средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минюст России внес американскую, канадскую и финскую НПО в список нежелательных.