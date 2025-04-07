В России резко упала цена на «Москвич 3»

Отечественный автомобиль «Москвич 3» в первом квартале 2025 года снизился в цене сильнее других машин — средняя стоимость на него упала на 18,4% в годовом выражении. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Авто».

«Средняя цена нового автомобиля в первом квартале составила 2 959 900 руб. Больше всего снизилась цена «Москвича 3» — на 18,4%», — говорится в публикации.

В первую тройку рейтинга по снижению цены также вошли китайский автомобиль Chery Tiggo 4 Pro (-13,8%) и российская Lada Largus (-12,4%). При этом, по информации сервиса, средняя стоимость «Москвич 3» составила примерно 1,8 млн руб., а моделей со второго и третьего места рейтинга — 2,1 млн и 1,7 млн руб. соответственно.

До этого сообщалось, что в России в марте 2025 года было продано 1,2 тыс. автомобилей «Москвич», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее сообщалось, что Toyota может вернуть поставки автомобилей в Россию.