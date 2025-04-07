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Пассажир в военной форме угрожал порезать экипаж ножом на рейсе Москва — Сочи

Пассажир угрожал экипажу самолета из-за задержки рейса «Победы»
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РИА «Новости»

Мужчина в военной форме угрожал порезать экипаж самолета авиакомпании «Победа» из-за задержки рейса. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла днем 6 апреля на рейсе МоскваСочи. Борт находился в районе Нальчика, когда один из пассажиров стал угрожать членам экипажа. Мужчина был недоволен задержкой — полет затянулся на час из-за ухудшения погодных условий. КВС доложил о дебошире диспетчерам, но принял решение продолжить путь и запросил полицейских к самолету по прибытии.

«Авиаторщина» сообщает, что нарушителем порядка оказался 38-летний житель Омска Антон С. Накануне он прилетел из родного города в столицу рейсом «Аэрофлота», затем полтора часа ждал вылета в Сочи и, узнав о вынужденной задержке из-за густого тумана и сильного ветра, вышел из себя. После успешной посадки самолета в аэропорту Адлера деструктивного пассажира доставили в отдел полиции.

Ранее пассажир из Иордании пытался открыть аварийные двери в самолете и напал на члена экипажа.

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