Трамп рассказал об эксплуатирующих США других странах

Трамп заявил о снижении цен в США и призвал ФРС понизить ставки

Президент Дональд Трамп заявил, что благодаря его тарифной политике, страны, которые долго эксплуатировали США, перестали это делать и, наоборот, поставляют ежедневно поставляют Соединенным Штатам «миллиарды долларов», написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Также, по словам Трампа, в результате его действий стали снижаться цены на нефть и продовольствие. В целом, отметил президент, цены перестали расти. В то же время он потребовал от «медлительной» Федеральной резервной системы (ФРС) снизить процентные ставки.

Главным эксплуататором он назвал Китай. По словам Трампа, Пекин ввел пошлины в 34% на американские товары, хотя он предупредил китайскую сторону от ответных действий.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее финансист оценила ответ Китая на пошлины США.