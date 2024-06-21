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Минюст РФ внес канадскую, финскую и американскую организации в список нежелательных

Минюст РФ внес канадскую, финскую и американскую НПО в перечень нежелательных

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, НПО из Канады, Финляндии и США. Об этом говорится на сайте ведомства.

Так, список дополнили Great Commission Media Ministries (Канада), International Russian Radio & Television (Финляндия) и Great Commission Media Ministries (США).

До этого Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность финской неправительственной организации International Russian Radio&Television.

В мае Минюст РФ добавило в реестр нежелательных на территории Российской Федерации зарубежных и международных НПО Sota (признано в РФ иностранным агентом) Media (признана нежелательной на территории РФ).

Ранее сообщалось, что в России могут упростить процедуру признания юрлиц экстремистскими.

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