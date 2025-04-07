Гретцки о рекордной шайбе Овечкина: как будто это я сам забросил

Канадский хоккеист Уэфн Гретцки заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который побил его рекорд по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), испытывал большое давление, передает The Athletic.

«Я знаю, какое давление он испытывал, ведь он был под микроскопом. Я был счастлив за него, как будто это я сам забросил рекордную шайбу», — сказал Гретцки.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в России начали скупать товары с Овечкиным.