Звезда «Приключений Электроника» рассказал, как едва не лишился карьеры

Актер Торсуев признался, что договор сниматься только с братом едва не стоил ему карьеры

Актер Юрий Торсуев, исполнивший роль Сыроежкина в популярном советском фильме «Приключения Электроника» рассказал, как они с братом-близнецом Владимиром едва не лишились карьеры. Артиста цитирует «Пятый канал».

По словам Торсуева, когда-то братья приняли решение не сниматься в лентах поодиночке и в итоге 13 лет сидели без ролей.

«Но потом мы решили, что договор этот можно расторгнуть. И на сегодняшний день у нас фильмография больше 40 фильмов», — говорит 58-летний актер.

С братом Юрий за роли не соревнуется и, несмотря на «разрыв» договора, остается с ним «в одной команде».

После перерыва на экранах зрители увидели Торсуевых лишь в 1992 году, спустя 13 лет после выхода «Приключений Электроника». Артисты снялись в исторической драме Николая Фомина «Русские братья».

В 2024 году Торсуев рассказал о съемках с Караченцовым.

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