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На Украине сделали прогноз по поводу возвращения беженцев из-за рубежа

Министр Чернышов: 30% беженцев никогда не вернутся на Украину
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Kacper Pempel/Reuters

30% украинских беженцев не вернутся на родину даже после завершения конфликта с Россией. Такими прогнозами поделился министр национального единства страны Алексей Чернышов, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Определенная часть украинцев навсегда останется за границей. Мы оцениваем это как 25-30% всех украинцев, которые сейчас находятся за рубежом», — отметил министр.

Однако Киев ожидает, что спустя полгода после установления мира в страну вернутся около 30% беженцев. Еще более 40% граждан Украины, уехавших за границу, будут принимать решение о возвращении после оценки экономической ситуации в стране с учетом реформ, роста зарплат и решения жилищных вопросов, подытожил Чернышов.

До этого некоторым украинским беженцам, живущим в США, стали приходить электронные письма о необходимости немедленно покинуть страну. Как указывалось в тексте сообщения, в случае отказа правоохранители могут применить меры по насильственному выдворению с территории Штатов.

Однако, как позже отметил представитель министерства внутренней безопасности США, письма были отправлены по ошибке. Он уточнил, что украинская программа по беженцам в стране не была прекращена.

Ранее итальянский журналист сообщил о массовом бегстве украинцев от мобилизации.

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