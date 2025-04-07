Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы пять причин выхлопных «выстрелов» в автомобиле

Fit Service назвал пять причин хлопков глушителя автомобиля, называемых «стрельбой»
close
Pexels

Причиной громких хлопков в районе глушителя автомобиля являются неисправности зажигания или выпуска. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

«Одна из причин — некорректно настроенные углы опережения зажигания. Топливовоздушная смесь воспламеняется не в тот момент, когда нужно, что приводит к резким хлопкам», — сказал эксперт.

Еще одна причина кроется в высоковольтных проводах. Если они перепутаны, искра появляется не в нужный момент, из-за чего несгоревшее топливо доходит до выхлопной системы и взрывается там.

Часто «стрельба» возникает при неисправностях выхлопной системы. Если появился подсос воздуха, нарушается процесс выхода выхлопных газов, что приводит к хлопкам.

Ошибки в регулировке фаз газораспределения тоже приводят к «выстрелам». Если клапаны открываются и закрываются несвоевременно, топливовоздушная смесь не сгорает полностью в цилиндрах и попадает в выпускную систему, где и воспламеняется.

Если автомобиль начал «стрелять», возможно, причина в засоренном фильтре или неисправном бензонасосе. Смесь в цилиндры поступает неравномерно, результате часть топлива не успевает сгореть вовремя, и хлопки раздаются уже в выпускной системе, сказал Бовт.

Ранее россиянам рассказали, почему образовывается налет на крышке маслозаливной горловины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами