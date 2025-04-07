Названы пять причин выхлопных «выстрелов» в автомобиле

Причиной громких хлопков в районе глушителя автомобиля являются неисправности зажигания или выпуска. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

«Одна из причин — некорректно настроенные углы опережения зажигания. Топливовоздушная смесь воспламеняется не в тот момент, когда нужно, что приводит к резким хлопкам», — сказал эксперт.

Еще одна причина кроется в высоковольтных проводах. Если они перепутаны, искра появляется не в нужный момент, из-за чего несгоревшее топливо доходит до выхлопной системы и взрывается там.

Часто «стрельба» возникает при неисправностях выхлопной системы. Если появился подсос воздуха, нарушается процесс выхода выхлопных газов, что приводит к хлопкам.

Ошибки в регулировке фаз газораспределения тоже приводят к «выстрелам». Если клапаны открываются и закрываются несвоевременно, топливовоздушная смесь не сгорает полностью в цилиндрах и попадает в выпускную систему, где и воспламеняется.

Если автомобиль начал «стрелять», возможно, причина в засоренном фильтре или неисправном бензонасосе. Смесь в цилиндры поступает неравномерно, результате часть топлива не успевает сгореть вовремя, и хлопки раздаются уже в выпускной системе, сказал Бовт.

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