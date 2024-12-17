Школьница попала под машину, переходя дорогу в Петербурге на красный свет

В Петербурге 14-летняя девочка попала под машину, когда переходила дорогу на красный свет. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 16 декабря возле дома №2 на улице Димитрова. Школьница попала под колеса автомобиля «Фиат Дукато», которым управлял 44-летний водитель. Сообщается, что несовершеннолетняя переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате пострадавшую экстренно госпитализировали. У нее диагностировали различные травмы, состояние девочки оценили как средне тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Томской области водитель автобуса сбил мальчика, когда тот шел в школу. После этого он посадил ребенка в салон и довез до образовательного учреждения.

Ранее в Новосибирске ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса при посадке.