Водитель автобуса сбил российского школьника, посадил в салон и отвез на уроки

В Северске Томской области водитель сбил мальчика, когда тот шел в школу. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Первомайская и попал на придомовую камеру. Позже запись опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

На кадрах видно, как мальчик стоит на пешеходном переходе и пропускает две машины, затем неспешно переходит дорогу. В этот момент его на скорости сбивает микроавтобус.

По словам очевидца, водитель вместо того, чтобы вызвать сотрудников ГАИ, посадил ребенка в салон и довез до школы №76, где учится мальчик. Пострадавший отделался испугом и небольшими ссадинами на ногах.

Мнения подписчиков канала относительно случившегося разделились. Одни усомнились, что мальчик действительно пересекал улицу в месте перехода и отметили, что он шел слишком медленно и сам бросился под колеса авто. Другие возмутились тем, что мужчина не стал вызывать ДПС.

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