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В Новосибирске ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса при посадке

В Новосибирске школьник попал под колеса автобуса при посадке

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В Ленинском районе Новосибирска ребенок оказался под колесами автобуса, когда садился в транспорт на остановке. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54».

Инцидент произошел на остановке по улице Спортивная. 10-летний мальчик садился в подъехавший автобус, поскользнулся и оказался под колесами. 58-летний водитель, вероятно, не заметил, что мальчик упал.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Томской области водитель сбил ребенка по пути в школу. Мужчина за рулем микроавтобуса не вызвал сотрудников ГАИ, а посадил пострадавшего в салон и подвез к учебному учреждению. Мальчик отделался ссадинами и испугом.

Ранее в Петербурге машина сбила восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе.

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