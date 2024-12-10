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В Подмосковье завершился первый этап масштабной реконструкции Каширского шоссе

Воробьев: разгрузка Каширского шоссе сократит время на дорогу с 1,5 ч до 20 мин

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Global Look Press

В Подмосковье между Каширским шоссе и трассой А-105 запустили долгожданную разворотную эстакаду, создав таким образом бесповоротный проезд в сторону Москвы. Так завершился первый из четырех этапов работ по реконструкции Каширского шоссе. Движение запустил губернатор Андрей Воробьев, передает 360.ru.

Проект реконструкции шоссе довольно масштабный. Предполагается, что завершение последнего этапа навсегда избавит жителей от полуторачасовых пробок и позволит им добираться из столицы в Видное за 20 минут.

«Первую поворотную развилку — разворотную петлю — запустили сегодня. К субботе уберем светофор. Станет гораздо проще разворачиваться в этом очень известном начале Каширского шоссе», — отметил Воробьев.

Помимо светофора планируется ликвидировать съезд на улицу Газовиков в сторону поселка Развилка – это упростит движение в сторону МКАДа.

Далее стартует второй этап работ, который включает в себя строительство развязки между Володарским и Каширским шоссе и создание удобного выезда в сторону столицы. Здесь экономия времени у водителей составит до 50 минут. Сейчас развязка уже готова на 80%, запустить ее планируют в первом квартале будущего года. Также в рамках этого этапа ведутся работы на Володарском шоссе и переезде – завершить, по словам главы региона, хотят уже к январю.

После этого планируется также множество работ, в том числе – реконструкция участка от трассы А-105 до Белокаменного шоссе, расширение Старокаширского шоссе и обновление выезда из Видного со строительством развязки. Все эти работы повысят пропускную способность Каширского шоссе на 30%, а водители перестанут тратить время на заторы. Заторы разгрузятся в нескольких населенных пунктах, изменения затронут полмиллиона жителей Ленинского городского округа.

Ранее в Подмосковье открыли два обхода по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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