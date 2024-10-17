В Подмосковье открыли два обхода по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в торжественном открытии обхода в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба губернатора.

Он отметил, что эту дорогу, протяженностью 11,1 км, открыли на 1,5 месяца раньше запланированного срока.

«Сегодня мы открываем два очень важных участка дороги, которые радикально изменят качество жизни 1,5 млн жителей городских округов Раменский, Люберцы, Жуковский, Бронницы, Коломна. Транспортная доступность улучшится и для тех, кто ездит на общественном транспорте, и для тех, кто на своих автомобилях», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что улучшение федеральных и региональных трасс имеет важное значение для жителей региона.

Обход в поселке Октябрьский имеет 8 высокоскоростных полос, удобные развязки и подъездную дорогу к Жуковскому. Это новый участок Новорязанского шоссе (М-5 «Урал»), которое является основной дорожной артерией между юго-востоком Подмосковья и Москвой.

Как рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, несмотря на санкционное давление, дорожно-строительный комплекс продолжает стремительно развиваться.

«Всего по поручению президента России Владимира Путина до 2030 года планируем построить не менее 30 обходов населенных пунктов», — сказал он.

Также в Подмосковье открылась дорога «Ульянино-Непецино». Она стала продолжением обхода Бронниц, построенного 10 лет назад. Теперь водители смогут свободна выезжать из Воскресенска на М-5 «Урал».

Как рассказал заместитель начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Тимур Берхамов, общая протяженность дороги составляет 21 км.

Также во время общения с жителями губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что до конца года в регионе планируется запустить движение еще на 20 дорожных объектах.

Обе дороги построены при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги».