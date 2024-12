Силовики нагрянули в несколько московских клубов

Силовики провели рейды в московских клубах «Систерс» и Bizarre. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

У одного из посетителей обнаружили запрещенные вещества. Также стало известно, что в клубе могут находиться представители нетрадиционной ориентации — ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«В Bizarre в ходе обыска нашли десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ», — говорится в сообщении.

5 декабря один из основателей группы Village People Виктор Уиллис посоветовал «вытащить свои мозги из канавы» тем, кто связывает трек «YMCA» с ЛГБТ. Об этом он написал в соцсетях.

Он пояснил, что строчка песни: «You can hang out with all the boys («Ты можешь тусоваться с парнями»)», — это афроамериканский сленг из 1970-х годов.

Фраза говорит о дружбе темнокожих мужчин, которые встречаются в тренажерном зале или за игрой в азартные игры — «в ней нет ничего гомосексуального».

Ранее в Роскомнадзоре назвали причину блокировки популярных сайтов с аниме.