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Создатель трека «YMCA» пригрозил судом СМИ, которые называют песню гимном ЛГБТ

Основатель Village People Виктор Уиллис: песня «YMCA» не имеет отношения к ЛГБТ

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Amanda Edwards/Redferns

Один из основателей группы Village People Виктор Уиллис посоветовал «вытащить свои мозги из канавы» тем, кто связывает трек «YMCA» с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом он сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С января 2025 года моя жена начнет судиться с каждой новостной организацией, которая ложно упоминает «YMCA» как гимн ЛГБТ», — заявил исполнитель.

Он пояснил, что строчка песни: «You can hang out with all the boys («Ты можешь тусоваться с парнями»)», — это афроамериканский сленг из 1970-х годов.

Фраза говорит о дружбе темнокожих мужчин, которые встречаются в тренажерном зале или за игрой в азартные игры — «в ней нет ничего гомосексуального».

В конце поста Уиллис подчеркнул, что является противником упоминания «YMCA» как гимна ЛГБТ только в СМИ. Он не против того, чтобы представители сообщества считали песню своим гимном.

Издание The Guardian подчеркивает, что группа Village People была создана для того, чтобы привлечь внимание растущего гей-рынка. Их название происходит от Гринвич-Виллидж — района, где располагается нью-йоркский центр ЛГБТ.

Песня «YMCA» появилась на третьем альбоме Village People «Cruisin'». Она стала международным хитом, попав на первое место в 17 странах после выхода в октябре 1978 года.

Ранее в Роскомнадзоре назвали причину блокировки популярных сайтов с аниме.

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