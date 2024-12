Мужчина сразился с диким кабаном за рюкзак

Китаец подрался с диким кабаном, который украл рюкзак его подруги. Об этом сообщил британский портал Need To Know.

Пара отдыхала на горе Фэйэ, расположенной в Гонконге, и наслаждалась закатом, когда к ним подбежало животное и схватило сумку.

После этого они бросились в погоню за зверем.

Очевидец снял на видео, как мужчина отобрал рюкзак у кабана, а затем схватил палку и несколько раз ударил его, тогда он убежал.

Предположительно, кабана привлекла еда в рюкзаке.

В сентябре в Баварии мужчина столкнулся в лесу с диким кабаном и боролся с ним в течение 20 минут. Мужчина рассказал, что несколько раз успел ударить животное ножом, но лезвие сломалось, а зверь не хотел отступать. Кабан укусил мужчину за ноги, ударил его задними лапами по ребрам, а затем оставил глубокую рану. В какой-то момент человек сдался, но свиноматка, истекающая кровью, убежала.

Ранее на японский город напал дикий кабан.