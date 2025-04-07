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Звезда «Универа» о порядочных женщинах в Москве: «Редки»

Актер Виталий Гогунский заявил о редкости порядочных женщин в Москве
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Виталий Гогунский пожаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в Москве мало порядочных женщин.

Гогунский опубликовал в личном блоге серию видеороликов из своего кругосветного путешествия. Отправной точкой стала Мексика, где артист намеревался увидеть китов в океане. Гогунский посетовал, что обнаружить морское млекопитающее в его естественной среде обитания непросто. Он в шутку сравнил китов с москвичками.

«Киты как порядочные женщины в Москве — очень хорошо прячутся. Это вам не Патрики», — заявил звезда «Универа».

Гогунский также поиронизировал над стоимостью жизни в столице России и сравнил московские цены с другими. Он заявил, что любит Москву за ее цены.

«Цены после Москвы, где бы ты ни был — возможно, кроме Дубая — везде очень приятные и мягкие», — признался актер.

10 марта сообщалось, что Гогунский стал продавцом пельменей в столичном общепите. Актер встал за кассу накануне премьеры сериала «Универ.Молодые». Премьера шоу состоится 10 марта на телеканале ТНТ.

Ранее сообщалось, что волк из «Ну, погоди!» стал иконой стиля для россиян.

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