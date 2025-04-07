Защита главы Гагаузии подаст иск в ЕСПЧ

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул в ближайшее время подаст иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявила ее адвокат Наталья Байрам, передает РИА Новости.

«Исходя из того, что задержание и арест незаконны, противоречат, во-первых, национальному закону, во-вторых, международному праву, сторона защиты обратится в ЕСПЧ в ближайшее время», — сказала Байрам.

Также адвокат Наталья Байрам назвала уголовное дело в отношении Гуцул политическим заказом и грубым нарушением прав человека. Она уточнила, что, согласно Конституции страны, срок превентивного ареста не может превышать 12 месяцев.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.